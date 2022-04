V Avstriji kritični do obiska Nehammerja v Moskvi

Dunaj, 11. aprila - V Avstriji so pri opozicijskih socialdemokratih in svobodnjakih kritični do obiska kanclerja Karla Nehammerja v Moskvi, v koalicijskih Zelenih pa so zadržani. V bran kanclerju je stopil zunanji minister Alexander Schallenberg, ki je zagotovil, da je cilj obiska posredovati jasno humanitarno in politično sporočilo, poročajo tuje tiskovne agencije.