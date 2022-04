V Novem mestu tridnevni Dnevi industrije 4.0

Novo mesto, 12. aprila - Razvojni center Novo mesto in njegov Center razvoja, raziskav in inovacij, ki deluje na področju robotike in industrije prihodnosti, začenjata danes tridnevni niz predavanj Dnevi industrije 4.0. Poimenovali so ga Razmišljajmo digitalno 4.0, odprtja konferenčnega dela se bo udeležil tudi minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič.