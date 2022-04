Tottenham v zaključku sezone brez Dohertyja

London, 11. aprila - Angleški nogometni prvoligaš Tottenham Hotspur, ki se to sezono bori za četrto mesto v domačem prvenstvu premier league, ki vodi v ligo prvakov naslednjo sezono, bo zaključek sezone odigral brez branilca Matta Dohertyja. Kot so sporočili iz kluba, si je 30-letnik na sobotni tekmi proti Aston Villi (4:0) poškodoval koleno in predčasno končal sezono.