Ravne na Koroškem, 11. aprila - Svojci od nedelje pogrešajo 44-letno Majo Anastasijo Henk iz naselja Stražišče pri Ravnah na Koroškem. Pogrešana je visoka okoli 180 centimetrov in je močnejše postave. Oblečena je v črne pohodne hlače in temnejši karirast termo flis. Ko je odšla od doma, je nosila tudi roza šal in roza kapo.