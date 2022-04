STA soočenje: Stranke večinoma za Nek 2 ob referendumu, poudarjajo OVE

Ljubljana, 15. aprila - Energetika bo v luči zagotavljanja zanesljive oskrbe z energijo ob nujnosti zmanjševanja uporabe fosilnih goriv eno najpomembnejših področij. Stranke večinoma podpirajo Nek 2, a ob predhodnem referendumu. So za povečanje rabe obnovljivih virov energije, so pa razdeljene glede oblikovanja tretjega energetskega stebra za to področje.