Občina Škofja Loka kupila Starološki oziroma Strahlov grad

Škofja Loka, 11. aprila - Občina Škofja Loka je od države kupila Starološki grad, v katerem so v preteklosti potekali programi za slepe in slabovidne, sedaj pa je že več kot 10 let prazen. Grad, ki je od leta 1999 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena, bo občina prenovila in v njem uredila prostore za kulturne, izobraževalne in socialne programe.