Zelenski: V Mariupolju umrlo več deset tisoč ljudi

Seul, 11. aprila - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v današnjem nagovoru južnokorejskemu parlamentu dejal, da so "ruske sile do tal požgale Mauripolj" in da je tam po njegovem prepričanju umrlo več deset tisoč ljudi, poroča britanski BBC. Ukrajinski vojaki medtem svarijo, da bo danes verjetno potekala še zadnja bitka za to oblegano mesto ob Azovskem morju.