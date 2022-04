Ministrstvo za delo bo solidarnostni dodatek zaradi visokih cen energentov izplačalo v četrtek

Ljubljana, 11. aprila - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine upravičencem izplačalo v četrtek, so sporočili z ministrstva. Upravičencem bo dodatek v višini 150 evrov izplačan po uradni dolžnosti, vlog jim zato ni treba oddajati, so dodali.