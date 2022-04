V CUK Kino Šiška predstavniki političnih strank o kulturi

Ljubljana, 11. aprila - V CUK Kino Šiška je danes potekalo soočenje predstavnikov političnih strank na temo kulture in umetnosti. Povabili so jih kulturniki, ker je, kot so zapisali, vprašanje kulture med volilno kampanjo pogosto premalo vidno in slišano. Osredotočili so se na štiri teme: zakonodajni okvir, proračun in porazdelitev sredstev, decentralizacijo ter dialog.