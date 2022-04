V Južni Afriki sojenje Zumi zaradi korupcije pri nabavi orožja

Durban, 11. aprila - V Južni Afriki se je danes nadaljevalo večkrat preloženo sojenje bivšemu južnoafriškemu predsedniku Jacobu Zumi, ki je obtožen korupcije v povezavi z nabavo orožja. Zuma, ki mu grozi do 25 let zapora in krivdo zanika, se začetka sojenja zaradi bolezni sicer ni udeležil, poročajo tuje tiskovne agencije.