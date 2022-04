Zveza potrošnikov Slovenije novo vlado poziva k okrepitvi varstva potrošnikov

Ljubljana, 11. aprila - Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je pripravila zahteve in pobude političnim strankam, za katere si želi, da bi bile zapisane v koalicijski pogodbi in bi se jih tudi izvajalo. V zvezi so ključne zahteve, ki so jih poimenovali Nič o potrošnikih - brez potrošnikov, strnili v sedem točk, med njimi je tudi okrepitev varstva potrošnikov.