Na nacionalnem otroškem parlamentu mladi pozvali k boljši predstavitvi poklicev

Ljubljana, 11. aprila - Mlade parlamentarke in parlamentarci so na današnjem 32. nacionalnem otroškem parlamentu razpravljali o poklicni prihodnosti. Pozvali so k boljši in čimprejšnji predstavitvi različnih poklicev, tudi manj znanih, in spremembi učnega načrta pri določenih predmetih. Otroci si želijo tudi manj pritiska odraslih na izbiro njihove poklicne poti.