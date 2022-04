Trbiž, 11. aprila - Slovenski smučarski reprezentant Boštjan Kline si je danes na treningu smuka na smučišču Sella Nevea oziroma na Žlebeh padel in si zlomil desno nogo, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije. Pri SZS so še dodali, da bo smučar nadaljnje preglede in preiskave opravil v domovini.