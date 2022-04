STA soočenje: Stranke za krepitev samooskrbe s hrano in krajše dobavne verige

Ljubljana, 12. aprila - Stranke, ki se potegujejo za mesto v DZ, prepoznavajo številne izzive na področju okolja in kmetijstva. Strinjajo se, da je treba povečati samooskrbo s hrano, med drugim s podporo kmetom in skrajševanjem verige "od vil do vilice". Večja samooskrba bi lahko vodila do nižjih cen hrane, cene energentov pa bi zniževali tudi z začasno regulacijo.