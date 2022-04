V Trbovljah novo kanalizacijsko omrežje in črpališče

Trbovlje, 11. aprila - V Trbovljah so s projektom Čiščenje in odvajanje komunalnih odpadnih voda v porečju Save pridobili več kot dva kilometra novega kanalizacijskega omrežja in dodatno črpališče. Na kanalizacijsko omrežje se bo tako priključilo dodatnih 173 populacijskih enot oz. 51 različnih objektov, skupno pa bo tako v Trbovljah že 16.263 priključenih uporabnikov.