Pilota bosta med letom zamenjala letali

Ljubljana, 11. aprila - Člana ekipe Red Bull Air Force Luke Aikins in Andy Farrington se bosta 24. aprila lotila zgodovinskega podviga. Svoji letali bosta usmerila v sinhroni prosti pad z višine 4000 metrov in ugasnila motorja. Nato izskočila vsak iz svojega letala in zamenjala sedeža, zagnala motorje ter spet prevzela nadzor - vse v manj kot minuti.