Kraljico Elizabeto covid-19 izredno utrudil in izčrpal

London, 11. aprila - Britanska kraljica Elizabeta II. je razkrila, da jo je covid-19, ki ga je nedavno prebolela, zelo utrudil in izčrpal. 95-letna kraljica je ob virtualnem obisku nove bolnišnične enote, ki nosi njeno ime, spregovorila z nekdanjim covidnim bolnikom Asefom Hussainom in mu pri tem zaupala svojo izkušnjo s to boleznijo, poroča britanski BBC.