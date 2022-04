V CD nastop kvinteta Magnetik

Ljubljana, 12. aprila - Cikel Cankarjevi torki v Klubu Cankarjevega doma (CD) nocoj prinaša nastop kvinteta Magnetik. Gre za glasbenike različnih glasbenih okolij in generacij. Novi projekt Magnetik prinaša muziciranje samosvojih posameznikov, ki skozi kompozicije skladatelja Draga Ivanuša iščejo privlačnost in nasprotja, skupnost in odmik, so zapisali v CD.