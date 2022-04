V številnih evropskih državah pred velikonočnimi prazniki močno zrahljani ukrepi

pripravila Sara Kovač

Ljubljana, 13. aprila - V številnih evropskih državah so pred velikonočnimi prazniki ukrepi za omejevanje širjenja novega koronavirusa močno zrahljani, ponekod so že odpravljeni tudi pogoji za prestopanje meje. Sledi pregled omejitev v sosednjih in nekaterih drugih evropskih državah, kot izhajajo iz javno dostopnih podatkov in poročil tujih tiskovnih agencij.