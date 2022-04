V Ajdovščini v prometni nesreči poškodovan otrok, policija prosi za informacije

Kot so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, se je nesreča zgodila okoli 8. ure zjutraj, na križišču, ki ni semaforizirano. Otrok je hodil hodil po prehodu za pešce proti šoli, ko je z njegove desne strani pripeljal neznani voznik rumenega osebnega vozila. Otrok je odskočil nazaj in s tem preprečil, da bi ga voznik povozil, ob tem pa se je poškodoval.

Otroka so po nesreči oskrbeli v bolnišnici v Šempetru pri Gorici, med otrokom in avtomobilom pa sicer ni prišlo do stika, so še zapisali na PU Nova Gorica.

Novogoriški policisti pozivajo neznanega voznika in očividce, da se zglasijo na postaji prometne policije Nova Gorica ali pokličejo na telefonsko številko 05 393 41 00 ali 113. Kakršnekoli informacije o nesreči pa lahko posredujejo tudi na elektronski naslov ppp_nova_gorica.pung@policija.si.

O okoliščinah nesreče je policija obvestila pristojne pravosodne organe. Policisti primer preiskujejo kot sum povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, so še sporočili s policije.