Mediji: Mariborčanu v ponovljenem sojenju zaporna kazen za posilstvo

Maribor, 11. aprila - Na mariborskem okrožnem sodišču se je v petek končalo ponovljeno sojenje Vladu Čehiću. Zaradi posilstva mlajše ženske so ga obsodili na tri leta in deset mesecev zapora, a sodba še ni pravnomočna. Sodišče je odločilo tudi, da se 54-letnemu Mariborčanu do pravnomočnosti sodbe podaljša pripor, poročajo mediji.