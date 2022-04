Španija zasegla zbirko več sto nagačenih ogroženih živali

Madrid, 11. aprila - Španska policija je v mestu Betera v nedeljo zasegla zasebno zbirko nagačenih živali, med katerimi so tudi sloni, severni medvedi in nosorogi. Zbirka obsega kar 1090 primerkov in je največja tovrstna zbirka, kadarkoli zasežena na španskem ozemlju, je na svoji spletni strani objavila španska policija.