Svetovna banka: Ukrajinski BDP bi se letos lahko zmanjšal za skoraj polovico

Kijev, 11. aprila - Bruto domači proizvod (BDP) Ukrajine bo letos, če se bo ruska invazija nadaljevala, upadel za 45,1 odstotka, je v nedeljo napovedala Svetovna banka. Razlog za tako velik padec so veliko število podjetij, ki so zaradi vojne zaprta oz. delujejo omejeno, zmanjšani državni prihodki in omejitev izvoza nekaterih dobrin, kot je žito.