Vreme: Danes povečini sončno

Ljubljana, 11. aprila - Danes bo povečini sončno. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od -3 do 3, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek se bo nadaljevalo sončno vreme, občasno bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Čez dan bo pihal šibak veter južnih smeri. Postopno bo še topleje.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in osrednjim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje z vetrovi zahodnih smeri toplejši in še vedno suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno vreme. Čez dan bo pihal jugozahodni veter, ob severnem Jadranu šibak jugo.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in spodbuden.