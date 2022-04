Snežne razmere v visokogorju

Zlasti nevarna so strma pobočja, kjer se bodo pojavljali srednje veliki plazovi suhega snega in območja z napihanim snegom, ki so tako na južnih, kot tudi severnih pobočjih. Nižje se je sneg po ohladitvi razmeroma dobro sprijel s podlago, tam so nevarnejša predvsem južna pobočja od grebenov in sedel, kjer so nastajale klože.

Snežne razmere: Novi sneg je mehak, na prisojnih pobočjih ter v sredogorju pa je na površini zjutraj skorja, ki se čez dan zmehča. Le v senčnih legah visokogorja je sneg suh in rahel. Veliko je zametov, tako na severnih kot na južnih straneh grebenov in sedel, nastale so nove opasti. Snežna odeja je od vetra močno preoblikovana. Pojavljala se je tudi sodra in babje pšeno, kar lahko predstavlja šibko plast!

Predviden razvoj vremena: Danes bo pretežno jasno. Zapihal bo zmeren jugozahodnik. Po hladnem jutru se bo občutno segrelo. Temperatura na 1500 metrih bo sredi dneva okoli 2, na 2500 metrih pa okoli -2 stopinj Celzija. V torek in v sredo bo delno jasno, predvsem bo kar nekaj koprenaste oblačnosti, nekaj oblačnosti se bo nabralo tudi vzdolž pobočij zahodnih in južnih Julijcev. Veter bo šibak, večinoma zahodne do jugozahodne smeri. Ničta izoterma bo nad najvišjimi vrhovi. Tudi v četrtek bo sončno in toplo.