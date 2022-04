V drugi krog v Franciji gresta Macron in Le Penova

Pariz, 10. aprila - V Franciji se bosta v drugem krogu predsedniških volitev, ki bo 24. aprila, pomerila dosedanji predsednik Emmanuel Macron in skrajna desničarka Marine Le Pen. Glede na izide vzporednih volitev je Macron dobil med 28,1 in 29,7 odstotka glasov, Le Penova pa med 23,3 in 24,7 odstotka.