Na derbiju v Mariboru tudi precej dela za policijo

Maribor, 10. aprila - Sobotni nogometni derbi v Ljudskem vrtu, ki ga je na zelenici Maribor proti Olimpiji dobil z 1:0, je imel tudi stransko dogajanje. Kot so danes sporočili iz mariborske policijske uprave, so imeli policisti precej dela, eden od policistov pa je z lažjimi poškodbami končal v bolnišnici. Pri Olimpiji so obsodili ravnanje nekaterih svojih navijačev.