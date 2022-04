Krimovke v Ormožu do 27. pokalne lovorike

Ormož, 10. aprila - Rokometašice Krima Mercatorja so letošnje zmagovalke zaključnega turnirja za pokal Slovenije v Ormožu. Ljubljanska zasedba je v finalu premagala Z'dežele s 33:21 (17:12) in osvojila svojo 27. pokalno lovoriko. Krim je brez pokalnega naslova ostal le v letih 1992 in 1998, ko je zmagala ljubljanska Olimpija.