Kamplov Leipzig zanesljivo čez Hoffenheim

Berlin, 10. aprila - Nogometaši iz Leipziga so v 29. krogu nemškega prvenstva premagali Hoffenheim s 3:0. Leipzig je vse gole dosegel v prvem polčasu, ko so zadeli Francoz Christopher Nkunku (5.), Marcel Halstenberg (20.) in Madžar Dominik Szoboszlai (44.). Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je za gostitelje igral do 80. minute.