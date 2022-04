Ministrica pri slovenskih športnih društvih na Tržaškem

Trst, 10. aprila - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je v soboto obiskala slovenska športna društva na Tržaškem. Obisk je bil namenjen pogovoru o dejavnosti teh društev, ki tudi skozi športno dejavnost pomembno prispevajo k ohranjanju slovenske identitete in besede, so danes sporočili iz Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

V slovenskih športnih društvih so se kalili številni vrhunski športniki, ki so dosegli odlične rezultate. Nekatere ekipe in posamezniki so tudi del državnih reprezentanc. Kot so povedali predstavniki društev, se zadnje čase v društva zaradi njihove kakovosti vključuje tudi vse več članov, ki niso iz slovenske skupnosti in ne govorijo slovensko.

Tako iščejo načine, kako zagotavljati, da se čutijo sprejete, obenem pa se zavedajo slovenske narave društva, so še sporočili iz Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Soočajo se tudi z izzivom, kako pridobiti dovolj slovenskih trenerjev.

V okviru obiska na povabilo predsednika Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Jožeta Peterlina si je ministrica ogledala športni center Amaterskega športnega društva Polet na Pikelcu (Opčine), telovadnico v Repnu, kjer jo je pozdravila tudi županja občine Repentabor Tanja Kosmina, Športni center Rouna pri Briščikih in prenovljeno nogometno igrišče v Križu, kjer se je zbranim pridružila tudi senatorka Tatjana Rojc.

Ministrica je obiskala tudi gradbišče novega sedeža Jadralnega kluba Čupa v Sesljanskem zalivu, športno dvorano Kolesarskega kluba Adria v Lonjerju pri Trstu in Stadion 1. maja v Trstu.