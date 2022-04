V Ljubljani shod za mir v Ukrajini

Ljubljana, 10. aprila - Na Prešernovem trgu v središču Ljubljane se je nekaj pred poldnevom zbralo več deset ljudi, ki so s transparenti izrazili solidarnost z Ukrajino in pozivali k miru v tej državi, ki jo je konec februarja napadla Rusija. K shodu za mir v Ukrajini so pozvali na ukrajinskem veleposlaništvu v Ljubljani.