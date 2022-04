Ratifikacija sporazuma z Madžarsko za razvoj narodnostno mešanega območja

Kot so na vladnem uradu za komuniciranje (Ukom) spomnili v sporočilu za javnost, sta se Slovenija in Madžarska že novembra 1992 s sporazumom o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine na Madžarskem in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji zavezali, da bosta zagotovili gospodarski in družbeni razvoj območij, na katerih živita obe manjšini.

Da bi zagotovili enakopraven gospodarski in infrastrukturni razvoj narodnostno mešanih območij in kot dopolnitev že vzpostavljenega sodelovanja, pa sta 21. februarja letos v Lendavi državi sklenili nov sporazum.

Ta bo, kot pojasnjujejo na Ukomu, omogočal odpravljanje razvojnih zaostankov ter krepil sposobnost črpanja sredstev iz Evropskega združenja za teriorialno sodelovanje (EZTS) Muraba in nadaljnji socialno ekonomski in splošni družbeni razvoj obeh manjšin.

Sporazum med drugim obe državi zavezuje k sodelovanju z EZTS Muraba pri pripravi strategije in večletnega razvojnega programa, usklajevanju vsebin in ukrepov ter enakemu finančnemu prispevku obeh držav za izvedbo razvojnega programa.

Vlada je danes poleg tega v veljavni načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila projekta ustanovitve vzorčne kmetije na narodnostno mešanem območju v Pomurju ter razvoja kmetijstva v okviru te kmetije. Cilj projektov je podpora razvoju kmetijskih in živilskih dejavnosti na narodnostno mešanem območju.

Kot so sporočili z Ukoma, bodo dejavnosti na kmetiji prispevale k ohranjanju narodne identitete pripadnikov madžarske narodne skupnosti, za izvedbo obeh projektov pa bo namenjenih osem milijonov evrov.