Energoatom: Rusi kopali jarke na območju visokega sevanja v Černobilu

Černobil, 10. aprila - Ruski vojaki so v Rdečem gozdu, na območju prepovedi gibanja zaradi radiacije ob nuklearki v Černobilu, skoraj 30 dni kopali jarke, je sporočila ukrajinska državna družba za jedrsko energijo Energoatom. Kot so še zapisali, so na tem območju zdaj izmerili nenormalno visoke ravni sevanja, danes poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.