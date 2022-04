Vreme: Pretežno jasno

Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od -3 do 3, v alpskih dolinah in v mraziščih na Notranjskem do -6, najvišje dnevne od 12 do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo se bo nadaljevalo sončno vreme, občasno bo na nebu več visoke koprenaste oblačnosti. Predvsem v torek bo še pihal jugozahodni veter. Postopno bo topleje.

Vremenska slika: Vremenska fronta se je pomaknila nad vzhodni Balkan in vzhodno Evropo. Nad zahodno in srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. Z vetrovi severnih smeri doteka k nam razmeroma hladen in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Hrvaške ter v sosednjih krajih Avstrije in Madžarske posamezne kratkotrajne plohe. V ponedeljek bo sončno, več oblačnosti bo popoldne v krajih vzhodno od nas. Zapihal bo jugozahodni veter.

Biovreme: V nedeljo zjutraj bo obremenitev zaradi vremena postopno popustila in čez dan bo vpliv na počutje ugoden. Tudi v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in vzpodbuden.