Colorado izenačil klubski rekord

New York, 10. aprila - Hokejisti v severnoameriški ligi NHL so v noči na nedeljo imeli zgoščen spored, odigrali so 12 tekem. Nekatera moštva so si zagotovila končnico, za nekatera pa je sanj o nadaljevanju sezone dokončno konec. slovenski zvezdnik Anže Kopitar in soigralci pri Los Angelesu bodo na ledu danes zvečer proti Minnesoti.