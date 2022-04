Embiid z 41 točkami najavil kandidaturo za MVP rednega dela

New York, 10. aprila - Joel Embiid tik pred koncem rednega dela severnoameriškega košarkarskega prvenstva ostaja eden najbolj vročih košarkarjev v ligi NBA. Kamerunec je dosegel 41 točk ter pomagal svojemu moštvu Philadelphia 76ers k 50. zmagi v sezoni. Philadelphia je s 133:120 ugnala Indiana Pacers. Embiid je na vrhu strelcev lige NBA po številu točk na tekmo.

Sixers se borijo z Boston Celtics za tretjega nosilca v vzhodni konferenci. Philadelphia lahko osvoji tretje mesto, če na zadnji tekmi rednega dela sezone doma premaga Detroit, Boston pa izgubi v gosteh proti Memphis Grizzlies.

Embiid je medtem ustvaril še eno zelo dominantno predstavo, s katero je okrepil možnosti, da bo sezono končal z naslovom najkoristnejšega igralca lige NBA. Poleg 41 točk je dosegel še 20 skokov in štiri podaje.

"Vedno sem govoril, da želim prevladovati, in dominacija se lahko pokaže na različne načine," je dejal. "Včasih je v številkah, včasih pa številke tega ne kažejo."

James Harden je dodal 22 točk, ki jih je podkrepil s 14 asistencami, Tyrese Maxey in Tobias Harris pa sta na tekmi, ki so jo Sixersi vodili od začetka prve četrtine do zadnje sekunde, dodala po 18 točk.

V soboto je Ja Morant navdušil ob vrnitvi po tritedenski odsotnosti zaradi poškodbe, ko je Memphis premagal New Orleans Pelicans. Morant je v nekaj manj kot 27 minutah na igrišču dosegel 21 točk v obračunu, ki je Memphisu prinesel zmago s kar 141:114. Memphis ima sicer že zagotovljeno drugo mesto v razvrstitvi zahodne konference.

Košarkarji Golden State Warriors, ki se z Dallasom borijo za tretje mesto v zahodni konferenci, so s 100:94 premagali San Antonio Spurs.

Golden State ima eno zmago več od Dallasa, ki je pri 51 zmagah, in si lahko z zmago v New Orleansu zagotovi položaj tretjega nosilca. Če bojevniki izgubijo in Dallas premaga San Antonio Spurs, bo Dallas redni del sezone končal na tretjem mestu.

San Antonio bo v zahodni konferenci končal na desetem mestu in mora v sredo odpotovati k devetemu nosilcu New Orleansu na turnir play-in, ki bo določil zadnje udeležence končnice.

Dallas bo na zadnji tekmi sezone lahko računal tudi na pomoč slovenskega superzvezdnika. Luka Dončić se je namreč izognil izključitvi, potem ko je vodstvo lige NBA preklicalo tehnično napako, ki mu je bila dosojena med zmago nad Portland Trail Blazers.

Šestnajsta tehnična napake v sezoni namreč samodejno pomeni, da ne bi smel igrati na eni tekmi. Za končnico, ko igralci po sedmih tehničnih napakah prejmejo avtomatsko izključitev za eno tekmo, je Dončićeva tablica popolnoma izbrisana.

Dončić je zdaj upravičen do nastopa v nedeljskem finalu rednega dela proti San Antonio, tekmi, ki bo določila, ali so Mavsi tretji ali četrti nosilec v zahodni konferenci.

Košarkarji Los Angeles Clippers so v kalifornijskem derbiju ugnali že odpisani Sacramento Kings s 117:98. Clippers so na osmem mestu zahodne konference, a končnice še nimajo zagotovljene. Čakajo jih še "dodatne kvalifikacije".

Clippers se bodo na turnirju play-in najprej pomerili s sedmo Minnesoto. Zmaga bi poslala Los Angeles v končnico že četrto leto zaporedoma in jim zagotovila obračun v prvem krogu proti drugim nosilcem iz Memphisa.

Ob porazu proti Timberwolvesom bi Clippers imeli še eno priložnost, obračun z New Orleansom ali San Antoniom za uvrstitev v končnico. Zmagovalec te tekme bi nato dobil prvega nosilca zahoda, Phoenix Suns.