Ljubljana, 9. aprila - Košarkarice Triglava in Grosupljega so upravičile vlogo favoritinj v 7. krogu drugega dela 1. SKL. Kranjčanke so premagale VBO Maribor z 79:50, Grosupeljčanke pa so bile boljše od Pro-Bit Konjic s 63:52.