Salzburg, 9. aprila - Hokejisti Red Bull Salzburga so dobili tudi tretjo tekmo finala lige ICEHL. V domači dvorani so pred 3400 gledalci madžarski Fehervar ugnali z 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) in so tako le še zmago oddaljeni od devetega naslova prvaka v zadnjih 15 letih.