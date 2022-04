Krimovke in Celjanke za pokalno lovoriko v Ormožu

Ormož, 9. aprila - Rokometašice Krima Mercatorja so druge finalistke letošnjega zaključnega turnirja za pokal Slovenije v Ormožu, potem ko so premagale Ptuj s 34:19 (18:9). Krimovke, sicer 26-kratne pokalne zmagovalke, se bodo v nedeljo pomerile s Celjankami, ki so na današnji prvi polfinalni tekmi ukanile Zelene doline Žalec s 40:19 (22:5).