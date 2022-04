Hladna fronta prinesla močan veter, dež in sneg

Ljubljana, 9. aprila - Slovenijo je danes zajela hladna fronta, zaradi katere je nastal močan veter, dež in sneženje. Podiralo je drevesa in drogove, odkrivalo strehe in zalivalo objekte. Na vipavski hitri cesti je zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, na prelazih so obvezne verige.