V polfinalu Meiringena danes štirje Slovenci

Bern, 10. aprila - Švicarska premiera svetovnega pokala v športnem plezanju v Meiringenu bo danes v znamenju polfinalnih in finalnih bojev športnih plezalcev v disciplini balvani. Med dvajseterico polfinalistov so tudi štirje Slovenci, in sicer Zan Lovenjak Sudar, Gregor Vezonik, Anže Peharc in Jernej Kruder.