Ljubljana/Maribor, 9. aprila - Policija je preklicala iskanje 16-letne Katarine Juhart iz naselja Plintovec v Zgornji Kungoti, ki so jo svojci pogrešali od petka ponoči. Juhartova se je namreč sama in nepoškodovana vrnila domov, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.