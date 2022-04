V izraelski vojaški operaciji ubit Palestinec

Ramala, 9. aprila - V izraelski vojaški operaciji na Zahodnem bregu je po navedbah palestinskih oblasti umrl moški, ki so ga ustrelili v glavo in prsi. Po navedbah izraelske vojske so oboroženi napadalci med vojaško operacijo streljali na varnostne sile, ki so nato streljale v obrambi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.