Jaklitscheva na odprtju prostorov glasbenih šol v Trgovskem domu v Gorici

Gorica, 9. aprila - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch se je v petek udeležila slovesnega odprtja prostorov v Trgovskem domu v Gorici, kjer bosta odslej del svojih dejavnosti razvijali slovenski glasbeni šoli v Italiji. Ob tem je izrazila željo, da se tudi Trgovski dom nekoč vrne v last in upravljanje slovenske narodne skupnosti.

Ministrica je ob odprtju prostorov drugega nadstropja v Trgovskem domu, kjer bosta del dejavnosti izvajali Glasbena matica Furlanija-Julijska krajina in Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel, izrazila veselje, da se vanj postopno vrača bogata in razvejana dejavnost slovenske narodne manjšine. Najprej s čudovitimi knjižničnimi prostori, sedaj pa tudi z novimi učilnicami za pouk glasbe.

"Ko se boste učili in poustvarjali dela velikih glasbenih mojstrov, ne pozabite prisluhniti svojemu srcu. Tako kot je Ludwig van Beethoven ustvarjal kljub svoji fizični gluhoti, tudi vi lahko postanete ne samo veliki glasbeni mojstri, ampak tudi ljudje z velikim srcem. Zakaj vam to govorim? Ker pripadati taki skupnosti, kot je slovenska manjšina, zahteva odprto srce in naklonjenost, zahteva zavestno odločitev za to, da ji želite pripadati, zahteva odločnost pri uveljavljanju svojih pravic, zahteva človeka, ki je z vsem srcem predan svojemu narodu," je gojencem obeh šol položila na srce ministrica in jih spodbudila, da po svojih močeh in na svoj način prispevajo h krepitvi in rasti slovenske manjšine.

V nagovoru je ministrica Jaklitsch izrazila tudi željo in pričakovanje, da se tako kot Narodni dom v Trstu, tudi Trgovski dom v Gorici nekoč vrne v last in upravljanje slovenske narodne skupnosti, njegovi prostori pa naj bodo na razpolago vsem slovenskim organizacijam, ki jih potrebujejo, so sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Slovesnosti, ki je bila zaradi prostorskih in epidemioloških omejitev zaprta za javnost, so se udeležili tudi senatorka Tatjana Rojc, deželni odbornik Sebastiano Callari in podžupan občine Gorica Stefano Ceretta.