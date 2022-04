Ljubljana/Maribor, 9. aprila - Od petka ponoči pogrešajo 16-letno Katarino Juhart iz naselja Plintovec v Zgornji Kungoti. Visoka je 165 centimetrov, težka okrog 70 kilogramov, svetlejše polti, ima rjave oči in ravne rjave lase čez polovico hrbta. V času odhoda je bila oblečena v črno bundo, sivo trenerko in črne superge all star, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.