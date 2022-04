Zdravniška zbornica vztraja glede zdravniških potrdil za udeležbo na volitvah

Ljubljana, 9. aprila - Državna volilna komisija (DVK) nima ustrezne pravne podlage za nalaganje dodatnih obveznosti volivcem in zdravnikom v zvezi z izdajanjem zdravniških potrdil tistim, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli udeležiti volitev in bodo glasovali na domu, trdijo na Zdravniški zbornici Slovenije. Prepričani so, da mora DVK izvajanje takšnega sklepa zadržati.