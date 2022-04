Hojs s ciprskim kolegom Nurisom o vojni v Ukrajini in migracijskem paktu

Ljubljana, 9. aprila - Minister za notranje zadeve Aleš Hojs in njegov ciprski kolega Nikos Nuris sta na srečanju v Ljubljani v petek govorila o vojni v Ukrajini in njenih posledicah. Pri tem sta izpostavila predvsem obvladovanje migracijskih izzivov na ravni EU. Ob Ukrajini sta spregovorila tudi o paktu o migracijah in azilu, kjer Slovenija zagovarja prožno solidarnost.