Dallas s 50 točkami razlike deklasiral Portland

Dallas, 9. aprila - Košarkarji Dallasa so ponoči v severnoameriški košarkarski ligi NBA popolnoma nadigrali Portland in se veselili zmage s 128:78. Slovenski reprezentant Luka Dončić je za ekipo iz Teksasa v 30 minutah, v zadnji četrtini ni igral, dosegel kar 39 točk, temu pa dodal 11 skokov, sedem podaj in blokado.