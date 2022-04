Savdska Arabija bo dovolila romanje v Meko milijonu vernikov

Meka, 9. aprila - Savdska Arabija je danes sporočila, da bo dovolila milijonu muslimanov iz države in sveta udeležbo na letošnjem tradicionalnem romanju v Meko. To predstavlja po dveh letih omejitev zaradi pandemije covida-19, ko so bile oblasti prisiljene drastično zmanjšati število romarjev, velik preobrat, poroča francoska tiskovna agencija AFP.