Vreme: Čez dan nas bodo dosegle padavine z ohladitvijo in severnim vetrom

Danes bo oblačno, sprva bodo zlasti na severu in severozahodu občasne rahle padavine. Pozno dopoldne se bo od severa začel čez Slovenijo pomikati pas padavin z okrepljenim severnim vetrom in izrazito ohladitvijo. Sprva bodo tudi posamezne nevihte. Meja sneženja se bo spuščala, predvsem na Notranjskem in Kočevskem do okoli 500 metrov nadmorske višine. Zvečer bodo padavine na severu že ponehale. Popoldne bo na Primorskem zapihala zmerna do močna burja. Dopoldne se bo še nekoliko segrelo, popoldne pa hitro hladilo.

V prvem delu noči bodo padavine povsod ponehale, burja na Primorskem se bo polegla. Do jutra se bo zjasnilo. Jutranje temperature bodo od -1 do 2, v Gornjesavski dolini do -5, ob morju okoli 5 stopinj Celzija.

V nedeljo dopoldne bo precej jasno, čez dan bodo nastajali kopasti oblaki, popoldne v notranjosti posamezne kratkotrajne plohe. Predvsem na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 8, drugod od 10 do 15 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes proti poldnevu bo ob prehodu hladne fronte predvsem pod Karavankami in ponekod v severovzhodni Sloveniji severni veter lahko presegal hitrost 70 kilometrov na uro. Sunki burje na Primorskem bodo popoldne in zvečer na izpostavljenih legah dosegli hitrost okoli 100 kilometrov na uro.

Obeti: V ponedeljek in torek bo pretežno jasno. Zjutraj bo hladno, predvsem v ponedeljek zjutraj bo možna slana. Dnevne temperature bodo postopno višje.

Vremenska slika: Hladna fronta je dosegla Slovenijo in bo popoldne prešla naše kraje. Za njo se bo od zahoda krepilo območje visokega zračnega tlaka, k nam bo od severa dotekal hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo hladna fronta s padavinami čez dan od severa zajela vse sosednje pokrajine. Ohladilo se bo, nizko bo snežilo predvsem v Gorskem Kotarju ter v alpskem delu severne Italije. Ob severnem Jadranu bo dopoldne še pihal veter južnih smeri, popoldne pa bo zapihala zmerna do močna burja. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Hrvaške ter v sosednjih krajih Avstrije in Madžarske posamezne kratkotrajne plohe.

Biovreme: V soboto bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, z manjšimi motnjami v spanju in hitrejšo utrujenostjo. Priporočamo dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in zdravil. V nedeljo zjutraj bo obremenitev postopno popustila in čez dan bo vpliv vremena na počutje ugoden.